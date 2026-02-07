Отворени 25. Зимски олимписки игри во Милано Кортина

Македонската делегација на свеченото отворање беше распоредена на три локации.

Јана Атанасовска гордо го носеше македонското знаме во Кортина, Ставре Јада – за кого ова се трети Зимски олимписки игри – беше знаменосец во Предацо, каде заедно со него дефилираше и Ана Цветановска, додека Виктор Петков ја претставуваше Македонија во Ливињо.