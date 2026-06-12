Граѓаните во моментов се соочуваат со проблеми при пристапот до официјалната веб-страница на Управата за јавни приходи (УЈП), како и при користењето на популарната мобилна апликација „МојДДВ“.

При обид да се отвори веб-страницата на УЈП, системот јавува техничка грешка со порака „Internal Server Error“, што укажува на внатрешен дефект или преоптоварување на нивните сервери. Бидејќи апликацијата „МојДДВ“ е директно поврзана со истиот систем, корисниците не можат да ги скенираат своите фискални сметки или да го проверат статусот.

Од Управата за јавни приходи веќе ја потврдија состојбата и се огласија со официјално соопштение до јавноста: „Ве информираме дека апликацијата МојДДВ моментално функционира со повремени забавувања. Нашите тимови активно работат на утврдување на причините и на надминување на предизвиците, со цел што поскоро да се обезбеди нејзино непречено функционирање. Ви благодариме за трпението, разбирањето и довербата“, стои во нивното известување.

Важни насоки за граѓаните:

Чувајте ги сметките: Нема потреба за паника. Сите фискални сметки што ги имате во моментов чувајте ги.

Не ја бришете апликацијата: Проблемот не е во вашите мобилни уреди, па затоа преинсталирањето на апликацијата нема да го реши проблемот.

Обидете се подоцна: Се препорачува скенирањето на сметките да го направите подоцна, кога серверите ќе бидат растеретени и стабилизирани.

Тимовите на УЈП работат на терен и се очекува нормализирање на сервисот во најбрз можен рок.