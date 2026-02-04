04/02/2026
Охрид

Пајак службата започна да крева возила на улицата „Никола Карев“

Полициското сигнализирање за непрописно паркирани возила го наруши секојдневниот ритам на улицата „Никола Карев“ во Охрид – од Музичкото училиште „Методи Патче“, преку Историскиот архив и детската градинка „Билјана“, па сè до Трговскиот центар „Трудбеник“. Голем број граѓани беа приморани да ги препаркираат своите автомобили.

Во меѓувреме, пајак службата започна да крева непрописно паркирани возила, што ја засили акцијата и ја потврди сериозноста на мерките.

Иако на оваа улица одамна постои знак за забрането запирање и паркирање, истиот не се почитува. Полициската толеранција заврши денес. Очигледно, казните нема да останат само во рамки на „Безбеден град“, туку секаде каде што законот бара ред.

04.02.2026 / WebOhrid

Поврзани записи (архива)

Наставниците и учениците од ООУ „Св.Наум Охридски“ Пештани со поддршка и мотивирачка порака за кампањата „Ги запознаваме ретките болести“

ООУ „Св.Климент Охридски“ ќе биде дел од проектот Македонија 2025

Доделени дипломи за стручно усовршување