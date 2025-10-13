Пецаков: Нареден приоритетен проект е изградбата на дел од фекалната канализациона мрежа меѓу Долно Лакочереј и Орман

Нареден приоритетен проект во мојата програма е изградбата на дел од фекалната канализациона мрежа меѓу Долно Лакочереј и Орман!

Грижата за животната средина ја спроведуваме на цела територија на Општина Охрид.

Заедно, ги решаваме децениските проблеми. Работиме посветено и транспарентно, чекор по чекор, за модерен развој на нашата општина. Продолжуваме со уште повеќе работа за поубав Охрид!

Охрид не запира повеќе!

