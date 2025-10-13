Пецаков: Нареден приоритетен проект е изградбата на дел од фекалната канализациона мрежа меѓу Долно Лакочереј и Орман
Нареден приоритетен проект во мојата програма е изградбата на дел од фекалната канализациона мрежа меѓу Долно Лакочереј и Орман!
Грижата за животната средина ја спроведуваме на цела територија на Општина Охрид.
Заедно, ги решаваме децениските проблеми. Работиме посветено и транспарентно, чекор по чекор, за модерен развој на нашата општина. Продолжуваме со уште повеќе работа за поубав Охрид!
Охрид не запира повеќе!
#твојотчовек #Затвоетоместо #ЗаТвојатаИднина #ВистинскиотИзбор #охриднезапираповеќе