13/10/2025
Охрид

Пецаков: Нареден приоритетен проект е изградбата на дел од фекалната канализациона мрежа меѓу Долно Лакочереј и Орман

Нареден приоритетен проект во мојата програма е изградбата на дел од фекалната канализациона мрежа меѓу Долно Лакочереј и Орман!

Грижата за животната средина ја спроведуваме на цела територија на Општина Охрид.

Заедно, ги решаваме децениските проблеми. Работиме посветено и транспарентно, чекор по чекор, за модерен развој на нашата општина. Продолжуваме со уште повеќе работа за поубав Охрид!

Охрид не запира повеќе!

#твојотчовек #Затвоетоместо #ЗаТвојатаИднина #ВистинскиотИзбор #охриднезапираповеќе

Поврзани записи (архива)

Жител од Подмолје каснат од куче скитник

Во сабота нова „Импровокација“ во Центарот за култура во Охрид

Камерниот оркестар на МММ вечерва пред публиката на „Охридско лето“