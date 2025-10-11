Пецаков: Нашите заложби за заштита на животната средина не се само декларативни, туку реални дела

Нашите заложби за заштита на животната средина не се само декларативни, туку реални дела!

По децениска потреба, во тек е изградбата на пречистителна станица во Трпејца! Ова е круцијален проект за чиста околина.

Продолжуваме со решавање на клучните инфраструктурни проблеми. Како приоритетен проект за наредниот мандат е изградбата на секундарна канализациона мрежа во село Трпејца. Со ова, систематски ја заштитуваме нашата околина и езерото!

Продолжуваме со посветена работа за поквалитетен живот и чиста животна средина!