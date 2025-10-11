Пецаков: Нашите заложби за заштита на животната средина не се само декларативни, туку реални дела
По децениска потреба, во тек е изградбата на пречистителна станица во Трпејца! Ова е круцијален проект за чиста околина.
Продолжуваме со решавање на клучните инфраструктурни проблеми. Како приоритетен проект за наредниот мандат е изградбата на секундарна канализациона мрежа во село Трпејца. Со ова, систематски ја заштитуваме нашата околина и езерото!
Продолжуваме со посветена работа за поквалитетен живот и чиста животна средина!
Охрид не запира повеќе!