Пецаков: Охрид заслужува модерен и уреден пазар!

Охрид заслужува модерен и уреден пазар!

Еден од моите приоритетни проекти е целосно уредување на отворениот дел на градскиот пазар. Охриѓани, нашите трговци и сите гости кои го посетуваат градот, добиваат:

Модерна настрешница за заштита од дожд, сонце и снег,

Соодветни и функционални тезги за подобро искуство при пазарењето.

Поуреден и почист амбиент кој прилега на еден туристички центар.

Продолжуваме со посветена работа за уште подобар Охрид!

Охрид не запира повеќе!

#твојотчовек #Затвоетоместо #ЗаТвојатаИднина #ВистинскиотИзбор #охриднезапираповеќе