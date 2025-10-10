11/10/2025
Охрид

Пецаков: Охрид заслужува модерен и уреден пазар!

Еден од моите приоритетни проекти е целосно уредување на отворениот дел на градскиот пазар. Охриѓани, нашите трговци и сите гости кои го посетуваат градот, добиваат:

➡ Модерна настрешница за заштита од дожд, сонце и снег,

➡Соодветни и функционални тезги за подобро искуство при пазарењето.

➡Поуреден и почист амбиент кој прилега на еден туристички центар.

Продолжуваме со посветена работа за уште подобар Охрид!

Охрид не запира повеќе!

