12/10/2025
Охрид

Пецаков: Реконструкција на дел од Булеварот „Туристичка“ (од ул. „Стив Наумов“ до ул. „Јане Сандански“)

Со гордост го најавувам следниот приоритетен проект кој значително ќе го подобри изгледот и функционалноста на нашиот град: Реконструкција на дел од Булеварот „Туристичка“ (од ул. „Стив Наумов“ до ул. „Јане Сандански“)

Со проектот е опфатено:

➡Нови тротоари за безбедно и пријатно пешачење.

➡Целосна реконструкција на велосипедските патеки.

➡Модерно и ефикасно јавно осветлување.

➡Поставување нови клупи за одмор и канти за отпадоци.

Овој потег го трансформираме во вистинска урбана зона, насочена кон пешаците, велосипедистите и модерните стандарди.

Работиме за поубав, почист и побезбеден Охрид!

Охрид не запира повеќе!

