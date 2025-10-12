Пецаков: Реконструкција на дел од Булеварот „Туристичка“ (од ул. „Стив Наумов“ до ул. „Јане Сандански“)
Со гордост го најавувам следниот приоритетен проект кој значително ќе го подобри изгледот и функционалноста на нашиот град: Реконструкција на дел од Булеварот „Туристичка“ (од ул. „Стив Наумов“ до ул. „Јане Сандански“)
Со проектот е опфатено:
Нови тротоари за безбедно и пријатно пешачење.
Целосна реконструкција на велосипедските патеки.
Модерно и ефикасно јавно осветлување.
Поставување нови клупи за одмор и канти за отпадоци.
Овој потег го трансформираме во вистинска урбана зона, насочена кон пешаците, велосипедистите и модерните стандарди.
Работиме за поубав, почист и побезбеден Охрид!
Охрид не запира повеќе!
#твојотчовек #Затвоетоместо #ЗаТвојатаИднина #ВистинскиотИзбор #охриднезапираповеќе