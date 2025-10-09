Пецаков: Со гордост го најавувам четвртиот приоритетен проект, а тоа е проектот за реконструкција на домовите на култура во Љубаништа, Кошишта и Радојца Новичиќ

Културата е срцето на Охрид! Затоа, со гордост го најавувам четвртиот приоритетен проект, а тоа е проектот за реконструкција на домовите на култура во Љубаништа, Кошишта и Радојца Новичиќ.

Инвестираме во нашата културна инфраструктура, бидејќи веруваме дека сите заслужуваат квалитетен простор за уметност, едукација и дружење. Домовите на култура се места каде што се раѓаат спомени и се создаваат приказни. Заедно инвестираме за подобра иднина за сите!