09/10/2025
Охрид

Пецаков: Со гордост го најавувам четвртиот приоритетен проект, а тоа е проектот за реконструкција на домовите на култура во Љубаништа, Кошишта и Радојца Новичиќ

Културата е срцето на Охрид! Затоа, со гордост го најавувам четвртиот приоритетен проект, а тоа е проектот за реконструкција на домовите на култура во Љубаништа, Кошишта и Радојца Новичиќ.
Инвестираме во нашата културна инфраструктура, бидејќи веруваме дека сите заслужуваат квалитетен простор за уметност, едукација и дружење. Домовите на култура се места каде што се раѓаат спомени и се создаваат приказни. Заедно инвестираме за подобра иднина за сите!
Охрид не запира повеќе!

