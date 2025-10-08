Пецаков: Со гордост го најавувам мојот следен приоритетен проект: Реконструкција на Кеј „Македонија“!

Со гордост го најавувам мојот следен приоритетен проект: Реконструкција на Кеј „Македонија“!

Овој проект е повеќе од потребен за градот. Овој проект е инвестиција во срцето на Охрид, создавајќи модерен простор за охриѓани и за нашите гости.