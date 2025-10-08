Пецаков: Со гордост го најавувам мојот следен приоритетен проект: Реконструкција на Кеј „Македонија“!
Овој проект е повеќе од потребен за градот. Овој проект е инвестиција во срцето на Охрид, создавајќи модерен простор за охриѓани и за нашите гости.
Со реализацијата овој дел градот добива нов и урбан лик, партерно и хортикултурно уредување, нова урбана опрема: клупи за одмор, корпи за отпадоци и ново соодветно осветлување, како и подобрена безбедност и пристапност до езерото.
Работиме напорно за Охрид да го претвориме во модерен и уреден град.
Охрид не запира повеќе!