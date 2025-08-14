По седми пат – Балкански поетски камп за млади „Ванчо Николески“

Група ентузијасти, повеќето роднокрајци од историското село Црвена Вода, Дебрца, формално собрани во Друштвото за култура и литература “Мацково”, во чест и слава на соселанецог кој надалеку ги прослави, веќе седма година, ја организираат манифестацијата – Балкански поетски камп за млади “Ванчо Николески”.

Мацково е една од трите населби на падините на Караорман, од каде дошле претците на Николески, во заедничкото населено место Црвена Вода.

Манифестацијата, формално, започнува наредниот петок, 22 август, со свеченпо потвпрање во Централното основно училиште “Ванчо Николески”во Лескоец, крај Охрид, единствената институција која го носи името на бардот на македонската литература за деца и млади, во Македонија.

Професорите и учениците, по традиција, подготвуваат културно уметничка програма за своите драги гости, годинешните учесници од Србија, Турција, Албанија, Грција и Македонија, по што, заедно, во Алејата на заслужните на “Градските гробишта” во Охрид, ќе положат цвеќе на вечното живеалиште на Николески.

Традициопнално, за нив се организира прием, од странма на челните луге на општина Охрид, инаку, финансиски покровител и поддрржувач на манифестацијата, која е под формален патронат на Светската академија на поезијата при УНЕСКО, со седиште во Верона, Италија.

Вториот ден, сабота, учесниците ќе бидат пречекани од етничките Македонци во блиските соседни земји, додека, во Глобочани, кај Пустец, ќе имаат час и разгледување на “Спомен домот” на прославениот албански прозен автор од македонско потекло, Стерјо Спасе.

Последниот ден, недела, ќе бидат гости на мештаните од Црвена Вода, каде им се приредува закуска со селски специјалитети, ја разгледуваа “Спомен собата” на Ванчо Николески, а пред неговата родна куќа, им се доделуваат Повелбите за учество.

Младите литерати, за цело време, ќе бидат под креативната грижа и поука од страна на нашиот познат автор и педагог, професор – др Христо Петровски.

Во рамките на воспоставената традиционална соработка, учесниците, ќе бидат во можност да ги следат манифестациите на Струшките вечери на поезијата.

Годинава, гости на манифестацијата се и група нашинци кои живеат во Австралија, а кои, исто така, го слават името и делото на Ванчо Николески, за што, пошироки информации ќе добијат од страна на познатиот македонски активист, Наум Трајчески, поет и претседател на Литературното друштво “Ванчо Николески” од Бризбен.

Веле Митаноски / 14.08.2025