11/06/2026
Охрид

Почувствуван земјотрес во Охрид

Според податоците со кои располага Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во 05 часот и 36 минути беше почувствуван земјотрес чиј епицентар потекнува од епицентралното подрачје Пештани-Охрид-Струга, со Рихтерова локална магнитуда, ML3.0.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван од жителите на градовите Охрид и Струга, со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала.

Поврзани записи (архива)

Да се отстанат пловните објекти од плажата „Сараиште“

Сонати за виолина и пијано на „Охридско лето“

Пронајдена дрога кај охриѓанец