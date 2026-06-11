Почувствувавте земјотрес? Еве каде и како да пријавите

Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (УКИМ) во Скопје, собира извештаи за секој почувствуван земјотрес во Македонија. Овие граѓански податоци се исклучително важни за науката и за изработка на прецизни макросеизмички карти.



Изберете начин на пријавување: Официјалниот систем на опсерваторијата ви овозможува да го пријавите вашето искуство преку два различни формати, во зависност од тоа како ви е полесно:

Описен прашалник за почувствуван земјотрес – (Овој прашалник е наменет за детално, текстуално одговарање на прашањата поврзани со ефектите од земјотресот во вашата околина.)

Илустративен прашалник за почувствуван земјотрес – (Ова е побрз и визуелен начин на пријавување. Преку соодветни слики и илустрации, едноставно го избирате степенот на тресење кој најдобро одговара на она што вие лично сте го почувствувале.)

Доколку во моментот на потресот немате интернет конекција за да ги отворите горенаведените линкови, сеизмолошките податоци и итни случаи можете веднаш да ги пријавите телефонски на бесплатниот број 112.