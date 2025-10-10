10/10/2025
Охрид

ПОДЕМ со трибина во Охрид: „Со јавен и отчетен буџет до економски силни општини“

Во организација на политичката партија ПОДЕМ во Охрид се одржа трибина на тема „Со јавен и отчетен буџет до економски силни општини“. Настанот предизвика голем интерес кај граѓаните, претставниците на локалната самоуправа и јавните институции, а дискусијата се одвиваше во конструктивен и отворен дух, со силни пораки за потребата од транспарентно управување со јавните средства и унапредување на локалните финансии.

На трибината говореа Николче Јанкуловски, заменик министер за финансии, Кирил Пецаков, градоначалник на општина Охрид и Перчо Божиновски, претседател на Советот и носител на советничката листа на општината Охрид.

Во своето обраќање, заменик министерот Јанкуловски нагласи дека силните и отчетни локални буџети се основа за стабилен економски развој и за рамномерен раст на сите региони. Тој истакна дека Владата, преку програмите за поддршка на општините и капиталните повици, обезбедува значајни средства за инфраструктурни, образовни и комунални проекти, а приоритет се дава на општини кои покажуваат отчетност и финансиска дисциплина.

„Секоја општина што планира, троши и известува транспарентно, гради доверба кај граѓаните и создава услови за нови инвестиции. Тоа е суштината на јавните финансии – парите на граѓаните да се трошат паметно и видливо,“ нагласи Јанкуловски.

Градоначалникот Пецаков се осврна на искуствата на општина Охрид, потенцирајќи дека фискалната стабилност и отчетноста се предуслов за реализација на капитални инвестиции. Тој наведе дека благодарение на подобреното управување со буџетот и поддршката од централната власт, Охрид реализира голем број инфраструктурни проекти – од локални патишта, преку училишта и спортски сали, до комунални и енергетски ефикасни решенија.

„Граѓаните ја препознаваат разликата кога општината работи со план, со јасни приоритети и со видливи резултати. Тоа е патот по кој треба да одат сите локални власти,“ рече Пецаков.

Претседателот на Советот Божиновски нагласи дека Советот на општина Охрид во континуитет работи на зголемување на транспарентноста и отчетноста, преку отворање на седниците за јавноста, онлајн објавување на одлуките и активно учество на граѓаните во процесот на донесување буџет.

„Јавниот дијалог е клучен за довербата. Кога граѓаните учествуваат во планирањето на буџетот, тие стануваат партнери во развојот на општината,“ истакна Божиновски.

Во заклучокот од трибината беше нагласено дека отчетноста и транспарентноста се темелот на стабилни и развиени општини, а јакнењето на локалните буџети е предуслов за економски раст, нови работни места и подобар животен стандард.

ПОДЕМ останува посветен на унапредување на јавните финансии, на поддршка на соработката меѓу централната и локалната власт и на создавање општини кои имаат капацитет сами да инвестираат во инфраструктура, образование, локална економија и квалитетен живот на граѓаните.

Со ваквите трибини, ПОДЕМ ја продолжува својата мисија да ги доближи политиките до граѓаните – преку отворен дијалог, споделување на добри практики и градење партнерства за развој на секоја општина во државата.

Поврзани записи (архива)

Египќаните на средба со Евроамбасадорот Самуил Жбогар

Прво место за фотографија, второ за штанд, филм во топ 10 за учениците од „Ванчо Питошески“ на МАССУМ 2022

Свикана осумнаесеттата седница на Советот на општина Охрид