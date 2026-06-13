Нуркањето во Охридското Езеро деновиве нуди несекојдневна слика. Најновите подводни кадри на WebOhrid доловуваат како јатата плашици пливаат низ интензивен зелен амбиент, што е јасен знак за периодот на цветање на алгите.

Главна причина за оваа појава е невообичаено топлата езерска вода. Моменталната температура изнесува 22 степени Целзиусови, што е значително над просекот за месец јуни, кој изнесува 19.6 степени. Топлината и силното сонце само го забрзаа овој природен процес.

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