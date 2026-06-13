Подводниот свет обоен во зелено: Топлата вода го забрза цветањето на алгите во Охридското Езеро
Нуркањето во Охридското Езеро деновиве нуди несекојдневна слика. Најновите подводни кадри на WebOhrid доловуваат како јатата плашици пливаат низ интензивен зелен амбиент, што е јасен знак за периодот на цветање на алгите.
Главна причина за оваа појава е невообичаено топлата езерска вода. Моменталната температура изнесува 22 степени Целзиусови, што е значително над просекот за месец јуни, кој изнесува 19.6 степени. Топлината и силното сонце само го забрзаа овој природен процес.
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