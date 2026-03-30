30/03/2026
Охрид

Поголем дел од Охрид ќе остане без вода на 1-ви април

Се известуваат граѓаните на општина Охрид, дека поради изведување на поголеми зафати при реконструкција во пумпната станица Метропол како и празнење на главниот доводен цевковод со профил ф 711 мм, во вторник (31.03.2026) после 22:00 часот, целиот град и околните места ќе бидат со намален притисок во водоводната мрежа.

На ден 01.04.2026 година (среда) од раните утрински часови без вода ќе биде поголемиот дел од градот Охрид и околните места, се до завршување на предвидените активности.

