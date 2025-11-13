Показна вежба на ТППЕ и ДПД Ентузијаст во сабота (15 ноември) кај Сараиште и Куќата на Робевци

ТППЕ Охрид – Пожарна и ДПД Ентузијаст/Volunteer fire association Enthusiast Ohrid ќе демонстрираат показна вежба во Стариот Дел на градот.

Вежбата ќе се одржи на ден 15.11.2025 (Сабота), со почеток во 11:00 часот, и ќе биде со времетраење од еден час.

Локација , ул. „Коста Абраш“ (Сараиште) и ул. „Цар Самоил“ (во близина на спомен куќата на Робевци).

Во изведбата на вежбата ќе бидат користени безбедни зачадувања и звучна и светлосна сигнализација.

Ве известуваме да не се вознемирувате од реалниот пристап на интервенцијата, бидејќи се работи за симулациска вежба.