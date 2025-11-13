14/11/2025
Охрид

Показна вежба на ТППЕ и ДПД Ентузијаст во сабота (15 ноември) кај Сараиште и Куќата на Робевци

ТППЕ Охрид – Пожарна и ДПД Ентузијаст/Volunteer fire association Enthusiast Ohrid ќе демонстрираат показна вежба во Стариот Дел на градот.🔥

👉 Вежбата ќе се одржи на ден 15.11.2025 (Сабота), со почеток во 11:00 часот, и ќе биде со времетраење од еден час.

📌 Локација , ул. „Коста Абраш“ (Сараиште) и ул. „Цар Самоил“ (во близина на спомен куќата на Робевци).

🚨 Во изведбата на вежбата ќе бидат користени безбедни зачадувања и звучна и светлосна сигнализација.

🚨 Ве известуваме да не се вознемирувате од реалниот пристап на интервенцијата, бидејќи се работи за симулациска вежба.

Поврзани записи (архива)

Охрид домаќин на професори и ученици од неколку европски земји

Пронајдена дрога во возило при контрола на булеварот „Железничка“

Акушерка продавала ампули за полесно породување во охридската болница