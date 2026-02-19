Показна вежба за евакуација во ООУ „Кочо Рацин“ – Охрид

Денеска во Општинското основно училиште „Кочо Рацин“ – Охрид се одржа показна вежба за евакуација при елементарни непогоди, со симулација на земјотрес. Настанот беше организиран во соработка со СВР Охрид, Црвениот крст Охрид, Регионалниот центар за управување со кризи, Општинскиот инспекторат за образование, Територијалната противпожарна единица, Итната медицинска помош и други служби.

Вежбата се реализираше по претходно утврдено сценарио за дејствување и евакуација, изработено од отсекот за превенција при СВР Охрид и Црвениот крст. Учениците и наставниците беа запознаени со начинот на постапување, мерките за заштита и чекорите кои треба да ги преземат за успешна евакуација во случај на земјотрес.

За време на симулацијата, полициски службеници привремено ја затворија улицата „Новопроектирана“ која поминува низ охридската касарна, со цел безбедно одвивање на активностите. Вежбата имаше превентивен карактер и целта беше подигнување на степенот на подготвеност кај учениците и наставниците, како и зајакнување на координацијата меѓу институциите во услови на вонредни околности.

Со оваа показна вежба, училиштето и надлежните служби демонстрираа практична подготвеност и заедничка одговорност за заштита на младите и образовниот кадар при можни елементарни непогоди.