Полскиот амбасадор Бримора во посета на Општина Охрид

Градоначалникот Кирил Пецаков денес го прими амбасадорот на Полска во Македонија, Н. Е. Мариуш Бримора кој е во прва официјална посета на Општина Охрид.

Високиот гостин од Полска го изрази своето воодушевување од Охрид како главна туристичка дестинација во регионот. Двете страни ги разгледуваа можностите за поголема туристичка соработка меѓу Македонија и Полска.

Заеднички беше заклучено дека двете нови авио линии кои од од март 2026 година ќе сообраќаат од охридскиот аеродром Св. „Апостол Павле“ од и кон полските градови Вроцлав и Катовице директно ќе придонесат кон зголемување на бројот на полски туристи на охридската ривиера.

Се разговараше и за богатата културна понуда на Охрид, фестивалот „Охридско Лето“, „Балканскиот фестивал на народни песни и игри“, Охридскиот џез фестивал и „Ohrid water festival“.

На средбата беа разменети мислења и за актуелните политички случувања во земјава и регионот.