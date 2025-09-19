Посебен сообраќаен режим во Калишта за празникот „Рождество на Пресвета Богородица“ – „Мала Богородица“

За време на одржувањето на големиот православен празник „Рождество на Пресвета Богородица“ – „Мала Богородица“ кој на 20 и 21.09.2025 година се празнува во манастирот во струшкото село Калишта, ОВР Струга, ќе спроведе посебен сообраќаен режим.

Утре (20.09.2025) од 18 часот се до завршување на предвидените верски церемонии, сообраќајот за влез кон манастирот ќе се одвива преку магистралниот пат А-2 Струга-Ќафасан со исклучување кај селото Франгово по локалниот пат до хотел „Изгрев“ односно до манастирот, а за излез од манастирот према Струга, сообраќајот ќе се одвива по регионалниот пат Р-1208, Радожда-Струга преку селото Калишта.

Истиот режим на сообраќај ќе биде и на ден 21.09.2025 (недела) со почеток од 08 часот наутро, се до завршување на церемонијата во попладневните часови.

Со цел, непречено одвивање на сообраќајот во овие околности, СВР апелира до верниците да го почитуваат сообраќајниот режим и насоките на полициските службеници.