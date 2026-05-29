29/05/2026
Спорт

Поставена ограда околу фудбалското игралиште во поранешната касарна

Со поставувањето на оградата околу фудбалското игралиште во поранешната касарна, продолжуваат активностите за создавање функционален спортски простор наменет за сите генерации.

Овој чекор претставува значаен дел од процесот кој има за цел да го врати спортскиот дух и животот во овој дел од градот.

Следната фаза од проектот е изградба на трибини, со што ќе се заокружи целината и ќе се добие уреден фудбалски терен достоен за младите, спортот и заедницата.

Поврзани записи (архива)

Кирил Лазаров назначен за нов селектор на машката ракометна репрезентација

10 златни медали за нашите пливачи-кадети на ЛЕН Меѓународниот пливачки митинг „Теута“

Брестовац не е повеќе селектор на македонската ракометна репрезентација