Поставена ограда околу фудбалското игралиште во поранешната касарна

Со поставувањето на оградата околу фудбалското игралиште во поранешната касарна, продолжуваат активностите за создавање функционален спортски простор наменет за сите генерации.

Овој чекор претставува значаен дел од процесот кој има за цел да го врати спортскиот дух и животот во овој дел од градот.

Следната фаза од проектот е изградба на трибини, со што ќе се заокружи целината и ќе се добие уреден фудбалски терен достоен за младите, спортот и заедницата.