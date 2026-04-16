Повик од ДЗС до сите хумани: Потребна е крв од А+ група

ДЗС: ДО СИТЕ ХУМАНИ…: ПОТРЕБНА Е КРВ ОД А+ ГРУПА

Крв (од А+ група) може да се дарува секој ден од 09:00 до 12:00 часот на Клиниката за Трансфузиологија со забелешка, дека:

– Крвта се дава за тромбоцити за потребите на пациентот Весна Дукоска од ДЗС – ПОЗС Охрид, која е хоспитализирана на Клиниката за хематологија заради акутна леукемија.

Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) овој повик за помош го упатува до сите вработени во ДЗС, но и на други хумани луѓе, коишто се во можност да даруват.

Истовремено, ДЗС, изразува голема благодарност за Вашата хуманост, за сите дарители на крв од А+ групата со што сите заедно помагаме нашата колешка од Охрид да ја победи болеста што и беше откриена на систематските прегледи во декември минатата година.