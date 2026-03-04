04/03/2026
Охрид

Повик за организирање јавна анкета и јавна презентација за нацрт ДУП за УЗ 8 УБ 8.1 опфат 3, општина Охрид, 2022-2027

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02 и 202/24) и член 34 од Статутот на Општина Охрид („Сл.гласник на општина Охри “ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), а во врска сочлен 27 став (5) и член 50 од Законот за урбанистичко планирање(„Сл.Весникна  РСМ“бр.32/20,111/23,  73/24,  171/24,  224/24,   40/25, 101/25 и 127/25), Градоначалникот на Општина Охрид, упатува:

ПОВИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 8 УБ 8.1 ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД, 2022-2027

ОДЛУКА

АНКЕТЕН ЛИСТ

СИНТЕЗЕН  ПЛАН

