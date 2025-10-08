Повик за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација за нацрт ДУП за УЗ 2 УБ 2.4 опфат 1, плански период 2023-2028 општина Охрид

Се известуваат граѓаните, сите заинтересирани правни и физички лица од подрачјето на опфатено со планот, претставници на стручната јавност, претставници на органите на државната управа, на единиците на локалната самоуправа, на институции надлежни за заштита на недвижното културно наследство и на комуналните претпријатија и претпријатијата чијашто дејност е од јавен интерес, како и научно-стручните институции од сите области суштествени за планирањето и планскиот опфат, стручни лица од невладините организации и други физички лица што се стручни од областите релевантни за планирањето, дека Општина Охрид организира повторена јавна анкета и јавна презентација за Нацрт Детален урбанистички план за УЗ 2 УБ 2.4 опфат 1, Општина Охрид, плански период 2023-2028, со тех. бр. 54/23 од септември 2025 год., изработен од ДПУП “Пологпроект-ПРО” доо Гостивар.

