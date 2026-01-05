Празнични богослужби по повод Божик во храмот „Свети Никола“

Во храмот „Свети Никола“ во Долна Влашка Маала во Охрид ќе се одржат богослужби по повод големиот христијански празник Рождество Христово – Божик.

На 6 јануари (Бадник), со почеток во 08:00 часот, ќе се служат Царски часови со Вечерна.

Централната празнична прослава ќе продолжи на 7 јануари (Рождество Христово – Божик). Во храмот „Свети Никола“ во Долна Влашка Маала, во 07:30 часот ќе се одржи празнична утрена, по што во 08:30 часот ќе следи Света Божествена Литургија.

Истиот ден, Света Божествена Литургија ќе се служи и во храмот „Успение на Пресвета Богородица“ во селото Велестово, со почеток во 10:00 часот.

Верниците се поканети да присуствуваат и заеднички да го одбележат празникот Рождество Христово.