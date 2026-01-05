06/01/2026
Охрид

Празнични богослужби по повод Божик во храмот „Свети Никола“

Во храмот „Свети Никола“ во Долна Влашка Маала во Охрид ќе се одржат богослужби по повод големиот христијански празник Рождество Христово – Божик.

На 6 јануари (Бадник), со почеток во 08:00 часот, ќе се служат Царски часови со Вечерна.

Централната празнична прослава ќе продолжи на 7 јануари (Рождество Христово – Божик). Во храмот „Свети Никола“ во Долна Влашка Маала, во 07:30 часот ќе се одржи празнична утрена, по што во 08:30 часот ќе следи Света Божествена Литургија.

Истиот ден, Света Божествена Литургија ќе се служи и во храмот „Успение на Пресвета Богородица“ во селото Велестово, со почеток во 10:00 часот.

Верниците се поканети да присуствуваат и заеднички да го одбележат празникот Рождество Христово.

