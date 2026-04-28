28/04/2026
Охрид

Прекин на јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипеди во 2026 година

Се известува јавноста дека поради целосно исцрпување на предвидените средства од буџетот на општина Охрид, се прекинува Јавниот Повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипеди во 2026 година.

Јавниот повик е објавен на 20-ти април 2026 година, согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2026 година.

Скопјанец пронајден мртов на брегот на Охридското Езеро

Одбележан Светскиот ден на водните живеалишта

Разладување со отворена врата при возење