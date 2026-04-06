Прекин на јавниот повик за субвенционирање на граѓаните од ранливите категории за набавка на модерен систем за затоплување – инвертер клима уред за 2026 година

Се известува јавноста дека поради големиот интерес и целосно исцрпување на предвидените средства од буџетот на општина Охрид, за ранливите категории граѓани(лица со попреченост, самохрани родители, згрижувачки семејства, пензионери….) се прекинува Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем за затоплување- инвертер клима уред за 2026 год, а за останатите домаќинства јавниот повик се уште трае се до исцрпување на средствата.

