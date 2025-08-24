25/08/2025
Охрид

Прекрасен концерт на Павле Камилоски во рамки на втората вечер од Охрид џез фестивал

Вистинско музичко патување со џез евергрини приреди вчеравачер познатиот македонски баритон Павле Камилоски, во рамки на втората вечер од Охрид џез фестивал.

 

‎Предворјето на црквата Света Софија  беше исполнето со последно место, што покажува дека Фестивалот се издигнува на едно повисоко ниво и дека Охрид полека но сигурно го добива приматот- центар на џез музиката во месец август.

Помеѓу бројните љубители на музиката, гостин на концертот беше и Претседателката на Република Македонија, Гордана Сиљановска Давкова.

Поврзани записи (архива)

Мелкерсон-Розенталов синдром

Одржана педесет и осмата седница на Советот на општина Охрид

Координативен состанок во врска со престојот на религиозната група Лев Тахор во Горно Лакочереј