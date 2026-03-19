Преподобен Емилијан

Се роди во Рим, а во младоста изврши многубројни и тешки гревови. Но, кога се отрезни од грешењето и си дојде на себе, трепереше од самата помисла за Судот Божји.

Стапи во еден манастир и со пост, бдение и послушание го скроти и го исуши своето тело. Овде им беше пример на браќата. Ноќе често излегуваше од манастирот и одеше во една блиска пештера на молитва. Бидејќи не знаеше каде оди монахот, игуменот на манастирот една ноќ тајно тргна по него. И таа ноќ тој го виде Емилијан како стои на молитва со страв и во солзи. Одеднаш целата таа гора ја облеа небесна светлина посилна од сонцето, а најсилна беше во пештерата на Емилијан. А од небото се слушна глас: „Емилијан, ти се простуваат гревовите!“ Игуменот се исполни со ужас и побегна во манастирот. Утредента им објави на браќата за она што го виде и чу минатата ноќ.

Емилијан поживеа долго и мирно, во голема почит меѓу браќата, па се упокои во Господ.