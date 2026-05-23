На 23 мај (10 мај по стар стил) се празнува споменот на Преподобен Јоаким Крчовски – првиот македонски просветител и учител кој го посвети животот на Христовата правда и Божјите заповеди. Роден околу 1750 година во кичевското село Осломеј, најпрвин служеше како женет свештеник и имаше три синови, од кои двајца го продолжија неговиот пат во свештеничката служба. По смртта на сопругата, Јоаким се замонаши во Осоговскиот манастир и таму го посвети остатокот од својот живот на духовна и просветителска мисија.

Како учител во Кратово, тој отвори прво мешано училиште за машки и женски ученици, а заедно со своите синови проповедаше низ цркви и параклиси, зајакнувајќи ја верата и моралот меѓу народот. Неговата цел беше да го заштити христијанскиот идентитет од исламизацијата и да ја пренесе светлината на образованието.

Јоаким Крчовски е автор на првите дела на новата македонска книжевност, печатени во Будим: „Слово исказаное заради умирание“ и „Повест ради страшнаго и втораго пришествија Христова“ од 1814 година, „Сија книга глаголемаа Митарства“ и „Чудеса пресвјатија Богородици“ од 1817 година, како и „Различна поучителна наставленија“ од 1819 година.

Се упокои мирно во 1820 година во Крива Паланка. Македонската православна црква – Охридска архиепископија го канонизираше во мај 2022 година, а неговиот празник е утврден на 10/23 мај. Денес, Преподобен Јоаким Крчовски се слави како светол пример на духовник и просветител кој го осветли патот на македонскиот народ кон верата и образованието.