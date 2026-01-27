Преподобен Прохор Пчински

Бидејќи се молеше за тоа, Бог му го покажа местото на неговиот подвиг. Тоа место беше на брегот на реката Пчиња. Свети Прохор се подвизуваше таму до старост и до својата смрт.

Само Едниот Бог знае за сите негови подвизи и искушенија што ги претрпе во текот на овој живот. Но, според неговите мироточиви мошти и безбројните чудесни исцеленија, коишто и денес не престанаа, може да се суди за големината на Божествената благодат што му ја подари Бог за неговите големи страдања.

Свети Прохор се упокои и се пресели во Царството Небесно во 9 век.