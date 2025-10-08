08/10/2025
Охрид

Претрес во Љубаништа: Пронајдена марихуана и засаден канабис, лишен од слобода скопјанец

На 07.10.2025 во 17:00 часот во охридското село Љубаништа, полициски службеници од криминалистичката полиција при СВР Охрид го лишија од слобода Ј.Д.(68) од Скопје.

При претрес во објект во селото, кој го користи, извршен со судска наредба, пронајдени и одземени се марихуана и засадени стебла од растението канабис.

По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

WebOhrid / 08.10.2025 / СВР Охрид

