14/05/2026
Охрид

Претрес во Охрид, пронајдена дрога, лишено од слобода едно лице

На 13.05.2026 во Охрид, полициски службеници од Отсекот за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Охрид го лишиле од слобода Б.Н.(35) од Охрид.

При претрес во неговиот дом во Охрид и во неговото возило, извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени неколку пакувања со бела прашкаста материја и дигитална вага.

Тој бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

Поврзани записи (архива)

Соопштение за градежни работи на улица „Македонски Просветители“

Утре затворена за сообраќај улицата „Јане Сандански“

Пожар во стан на улицата „7 Ноември“ во Охрид