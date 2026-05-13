Претрес во Охрид, пронајдена дрога, следува соодветна пријава

На 12.05.2026 околу 20:00 часот, по претходно добиени сознанија и по консултација со Основното јавно обвинителство Охрид, а со наредба од Основен суд Охрид, полициски службеници од Отсекот за криминалистичка полиција – Одделение за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Охрид извршија претрес во домот и помошни простории во Охрид каде престојува И.Ј.(31) од Кичево.

При претресот е пронајдена и одземена марихуана, по што лицето е повикано во полициска станица и со него е извршен службен разговор.

По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.