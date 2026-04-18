Претрес во Струга, пронајдена дрога, лишено од слобода едно лице

На 17.04.2026 во 17:40 часот на ул. „Нико Нестор“ во Струга, полициски службеници од ОВР Струга го лишија од слобода Е.И.(31) од Штип, со привремен престој во Струга, затоа што кај него е пронајдена и одземена марихуана. Подоцна, со судска наредба, извршен е претрес и во просториите каде што престојува, при што, исто така, е пронајдена и одземена марихуана.

Лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.