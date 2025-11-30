Претрес во Велгошти, пронајдена дрога, лишени од слобода три лица

На 30.11.2025 во 02:30 часот, на улица „Илинденска“ во охридското село Велгошти, лишени од слобода се А.Љ.(37), З.Т.(41) и Ј.М.(31), сите од истото село.

Тие се затекнати во домот на А.Љ. каде, полициските службеници од криминалистичката полиција при СВР Охрид, по судска наредба, извршија претрес и пронајдоа најлонски опаковки со бела прашкаста материја и со опојна дрога Марихуана како и други предмети со остатоци од дрога.

Истите се одземени и по целосно документирање на настанот, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави.

WebOhrid / 30.11.2025 / СВР Охрид