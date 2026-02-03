Приказната за Силјан во НУЦК „Григор Прличев“ – Охрид
Приказната за Силјан е визуелно силен и медитативен филм за издржливоста, грижата и малите дела кои менуваат животи. Откупен е од страна на National Geographic, премиерно во НУЦК “Григор Прличев” – Охрид во среда 11.02.2026 година, почеток 20.00 часот, цена на карта 200 денари.
Во срцето на рурална Македонија, земјоделецот Николa, притиснат од новите државни политики, случајно наоѓа ранет бел штрк на депонија и решава да му помогне. Нивниот кревок, полека граден однос со доверба се претвора во спасоносна врска која му враќа смисла на Никола, ги обновува врските со заедницата и ги буди старите преданија и односот кон природата.
Режисерка: Тамара Котевска (Honeyland),
Кинематограф: Jean Dakar
Продуценти: Anna Hashmi, Тамара Котевска, Jean Dakar, Jordanco Petkovski
Продуцентски куќи: Ciconia Film, Concordia Studios, The Cornershop
Монтажер: Мартин Иванов
Студио за тонска обработка: Aleksandar Protic / MIR MEDIA
Колор корекција: GHABHA Studios
Музика: Joe Wilson Davies и Hun Oukpark (Hans Zimmer Studio)
Консултанти за наратив: Верица Недеска, Трифун Ситниковски и Suz Courtiz
Во дистрибуција на: NATIONAL GEOGRAPHIC DOCUMENTARY FILMS
Протагонисти (Никола Цонев, Јана Цонева, Илина Цонева, Александар Цонев, Александра Цонева, Стојче Филипов, Иле Стојковски). Времетраење: 80 минути.
Карти во продажба на билетара, цената на карта е 200 денари. Билетарата работи секој работен ден од 10.00-17.00 часот и 13:00-20:00 часот на денот на проекцијата на филмот.