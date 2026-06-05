Приведен 75-годишен пештанец кој бил затекнат при незаконит риболов

На 05.06.2026 во 01:05 часот, полициски службеници од Полициската станица за граничен надзор Охридско Езеро, на брегот на Охридското Езеро го приведоа Н.А.(75) од охридското село Пештани.

При акциска контрола, тој е затекнат при извршување на кривично дело „незаконит риболов“ и биле пронајдени и одземени повеќе парчиња риба и една рибарска мрежа.

По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.