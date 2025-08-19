19/08/2025
Охрид

Приведен охриѓанец кој го опожарил мопедот на неговиот татко

На 19.08.2025 во 00:25 часот во Ресен, полициски службеници од ОВР Ресен го лишиле од слобода А.И.(30) од Охрид. Според пријавеното, по претходна расправија во семејниот дом во Охрид, тој со запаливо средство го опожарил мопедот на неговиот 57-годишен татко и заминал кон Ресен.

Лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава по член 288 од Кривичниот законик.

WebOhrid / 19.08.2025 / СВР Охрид

