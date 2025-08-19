Приведен охриѓанец кој го опожарил мопедот на неговиот татко

На 19.08.2025 во 00:25 часот во Ресен, полициски службеници од ОВР Ресен го лишиле од слобода А.И.(30) од Охрид. Според пријавеното, по претходна расправија во семејниот дом во Охрид, тој со запаливо средство го опожарил мопедот на неговиот 57-годишен татко и заминал кон Ресен.

Лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава по член 288 од Кривичниот законик.

WebOhrid / 19.08.2025 / СВР Охрид