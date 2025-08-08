08/08/2025
Охрид

Приведен охриѓанец кој предизвикал пожар, следува пријава

На 07.08.2025 во 15:00 часот, полициски службеници од СВР Охрид го лишиле од слобода З.Н.(41) од Охрид, кој се сомничи дека во атар на селото Горно Лакочереј, охридско, предизвикал пожар на поле со нискостеблеста вегетација и ожнеана нива.

При преземени мерки и извршен преглед, полициските службеници кај него, пронајдоа запалка која била одземена за натамошна постапка.

По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

WebOhrid / 08.08.2025 / МВР

