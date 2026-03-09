Проект на ШК Ласкер Охрид: Шах – Уметност на мислата

Од 07 март 2026 започна да се реализира проектот на ШК Ласкер Охрид, Шах – Уметност на мислата, еднаш неделно одржување на он-лајн часови во времетраење на 60 минути, за напредни ученици од шаховската школа на ШК Ласкер Охрид со лиценцираниот тренер Константин Лушески.

Проектот опфаќа напредни часови за шах, кои се реализираат во сабота во траење од 60 минути, учесниците се поделени во групи според своите знаења.

Проектот ќе трае до 31 октомври 2026 година.

Часовите се одржуваат на платформата за шах Lichess.org со користење на Microsoft Teams и Zoom. Групите се формирани според знаењата на учениците, бројот на ученици во група е намерно мал за да има активност од страна на учениците.

Проектот се организира во согласност со Годишната програмата за работа на ШК Ласкер Охрид, финансирана од Општина Охрид.