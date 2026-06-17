Додека за остатокот од светот струењето на воздухот е само обичен провев, на нашите простори тоа има статус на најголем здравствен непријател. Што вели медицината, а што традицијата за митот кој со генерации ги затвора прозорците низ Македонија?

Секој што пораснал на Балканот барем еднаш во животот ја слушнал паничната закана: „Затвори го тој прозорец, ќе те скине промаја!“. Додека за остатокот од светот струењето на воздухот е само пријатно освежување во топлите денови, за нас промајата има статус на „државен непријател број еден“ кој буквално демне.

Но, што вели науката, а што традицијата за овој наш легендарен феномен?

Физички феномен со балкански пасош

Од научна гледна точка, промајата е едноставно брзо струење на воздух во затворен простор кое настанува кога истовремено се отворени две спротивни врати или прозорци. Сепак, стравот од ова воздушно струење е главно локален, балкански феномен.

Во Америка или Европа, концептот за страв од промаја речиси и да не постои. Луѓето таму постојано користат силни клима уреди и уживаат во провев . Во Германија постои зборот „Durchzug“ , но тие повеќе се грижат за енергетската ефикасност и губењето топлина на домот, отколку за здравјето. Во Азија, пак, стравот е поврзан со фенг-шуи и движењето на лошата енергија низ куќата, а не со физичко разболување.

Мал балкански речник за „преживување“

Овој страв роди уникатна усна традиција. Секое наше семејство има фрази кои се пренесуваат од колено на колено:

„Ќе те скине промаја!“ – Најчесто родителско предупредување. Зборот „скине“ тука има речиси хируршко значење и опишува ненадејна, остра болка. „Промајата ме уби!“ – Ова е веќе медицинска дијагноза. Се користи како дежурно оправдување за секоја главоболка, укоченост или воспалено око. „Не стој на промаја!“ – Класична наредба за итна евакуација од „опасната зона“ (најчесто ходникот каде што се вкрстуваат воздушните струи). „Затвори – дува промаја!“ – Ултиматум кој не трпи одложување, изговорен со тон како да се најавува природна катастрофа.



Што вели медицината: Мит или реалност?

Медицинскиот факт е јасен и директен: промајата сама по себе не содржи вируси или бактерии, па затоа не може директно да предизвика настинка, грип или воспаление. За тоа секогаш се потребни патогени организми.

Сепак, нашите баби не згрешиле целосно кога нè предупредувале. Промајата предизвикува неколку реални физички реакции на кои телото реагира:

Мускулен спазам (грч): Кога ладниот воздух е насочен директно кон вратот или грбот, тој брзо ја суши потта од кожата. Наглото ладење предизвикува мускулите рефлексно да се стегнат. Ете од каде доаѓа познатиот „вкочанет врат“. Исушување на слузницата: Силното струење на воздухот може да ги исуши носната слузница и грлото. Со тоа се намалува нивната природна одбранбена моќ против вирусите кои веќе се присутни во околината.

Како правилно да се проветрува?

За да го одржуваме домот свеж, а притоа да ги избегнеме непријатните мускулни болки, германските експерти препорачуваат таканаречено „шоковно проветрување“ (Stoßlüften ). Тоа подразбира отворање на прозорците ширум, но на многу кратко (5 до 10 минути), неколку пати во денот. На тој начин воздухот целосно се менува, а ѕидовите и мебелот не успеваат да се оладат.

На крајот, промајата останува да биде забавен дел од нашиот културен идентитет и вечна инспирација за шеги. Но, следниот пат кога ќе почувствувате благ провев во собата, нема потреба од паника – само тргнете се од директниот налет на воздухот и уживајте во свежината!