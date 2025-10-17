Променета локација на неколку избирачки места во општина Охрид

Општинска изборна комисија ја информира јавноста дека промена на локација има на следните избирачки места:

– Избирачките места 1254, 1254/1 и 1264/1 од Градски пазар – Нов објект се префрлени во О.С.У. „Св. Кирил и Методиј“ – Средно економско училиште.

– Избирачкото место 1264 од МЗ – Кошишта е префрлено во О.С.У. „Св. Кирил и Методиј“ – Средно економско училиште.

– Избирачкото место 1267 од приватен објект на ул. Железничка е префрлено во О.У. „Кочо Рацин“ – поранешна касарна Ул. Радојца Новичич (новата зграда на училиштето).

– Избирачките места 1268 и 1268/1 од приватен објект хотел Ловец – Охрид, се префрлени во О.У. „Кочо Рацин“ – „Св. Кирил и Методиј“ – Средно економско училиште.

Исто така:

– Жителите на улица „Александар Турунџиев“ со куќен број од 001 до крај се префрлени во ИМ 1285 ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“.

– Жителите од улица „АСНОМ“ непарни броеви на куќен број од 001 до 0081 се префрлени во ИМ 1270 – Музичко училиште „Методиј Патчев“.

– Жителите од улица „АСНОМ“ непарни броевки на куќен број од 0081 до крај се префрлени во ИМ 1273 – Музичко училиште „Методиј Патчев“.

WebOhrid / 17.10.2025 / Општинска изборна комисија