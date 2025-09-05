05/09/2025
Охрид

Промоција на „Свето Таинство“ – фотомонографија на Зоран Летра

Во вторник на 9 септември во 12 часот, во Лапидариумот ќе биде промовирана фотомонографијата – „Свето Таинство“ на уметникот и фотограф Зоран Летра. Во уметничката фотомонографија се поместени 90 фотографии со мотиви од Охрид и 9 текстови од еминентни уметници, професори и истражувачи.

Во ова единствено дело кое зборува со јазикот на тишината, секоја слика е  нешто свето, а секој кадар одразува хармонија.

„Свето Таинство“ е во издание на Општина Охрид, а ќе биде промовирано од охридскиот поет Славе Ѓорго Димоски.

