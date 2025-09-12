Промовирана четвртата книга од едицијата „Тие доаѓаат“

Во рамки на манифестацијата „Денови на литература за деца – Охрид 2025“, денеска напладне на мини плоштадот „Вангел Наумоски“ се одржа промоција на четвртата книга од едицијата „Тие доаѓаат“, во која се поместени творби на ученици од основното и средното образование од Охрид.

‎Во името на Општина Охрид свое обраќање пред присутните имаше Ана Крстеска, заменик градоначалник.

-Со особена радост и гордост денеска сум тука заедно со вас на овој прекрасен настан посветен на промоцијата на четвртото издание на книгата „Тие доаѓаат“.

Најнапред, сакам да им оддадам признание на најважните ѕвезди на денешниот ден, а тоа се учениците и младите луѓе чии творби се вградени во оваа книга.

Вашата искреност, вашата креативност и вашите зборови се она што му дава живот на ова издание. Во мое лично име и во името на Општина Охрид, Ви упатувам искрени честитки за вашите литературни творби.

Книгата „Тие доаѓаат“ претставува вистинско сведоштво за тоа дека иднината на македонската литература е светла. Првиот дел од оваа книга е посветен на учениците од основното образование, вториот дел е на средношколците, а третиот дел, со наслов „Светлините на градот“, е посветен на нашиот Охрид, кој е вечна инспирација за сите генерации.

Ова издание претставува симбол на довербата што ја имаме во младите. Преку него, ја препознаваме нивната љубов кон зборот, нивната потреба да се изразат, како и нивната храброст да бидат слушнати.

Општина Охрид континуирано вложува и ќе продолжи да вложува во издаваштвото, особено во поддршка на млади таленти и во развојот на културата и образованието. Веруваме дека преку ваквите проекти се градат основите на едно понапредно, покултурно и просперитетно општество.

Посебна благодарност упатувам до Славе Ѓорѓо Димоски, кој стои зад изборот, предговорот и редакцијата на книгата и до уредникот Митре Велјаноски, кои вложија огромна љубов и труд за ова издание да биде достојно на младите автори.

Исто така, искрено ги поздравувам и писателите за деца кои се дел од активностите по повод деновите на литературата за деца. Вашето присуство на овој настан е од огромно значење и претставува дополнителна инспирација за сите ученици, чии творби се дел од оваа книга.

Драги млади автори, вашиот збор има моќ, затоа продолжете да пишувате, да се изразувате и да созревате преку литературата. Ви посакувам да создадете уште многу творби и да имате многу успеси во иднина!, истакна Крстеска во своето обраќање.

На настанот свое обраќање имаа Славе Ѓорѓо Димоски и Митре Велјаноски, а извадоци од книгата интерпретираа писателите за деца Ели Маказлиева, Роза Крстеска, Билјана Лотевска и Сања Нечовска.