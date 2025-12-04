Промовирана книгата „НУ Библиотека ‘Григор Прличев’ вчера, денес и утре“ од м-р Милчо Јованоски

Во рамките на општинската програма „Деца сме на Климента“, денеска во големата сала на Општина Охрид се одржа свечената промоција на книгата „НУ Библиотека ‘Григор Прличев‘ вчера, денес и утре“ од м-р Милчо Јованоски, во издание на Библиотеката и со поддршка на Општина Охрид.

Во името на Локалната самоуправа присутните ги поздрави советничката во Советот на Општина Охрид, Наташа Попоска Карче која упати срдечни честитки до авторот и го истакна значењето на неговиот труд.

Книгата беше промовирана од проф. д-р Зоран Тунтев, кој одржа обемна, детална и исклучително пофална реч, ставајќи акцент врз значењето на делото, трудољубивоста на авторот и вредноста на новите истражувања. Во своето излагање професорот истакна дека книгата претставува значаен придонес во современото проучување на Прличев и книжевната историја на Охрид.

Пред присутните се обрати и директорката на НУ Библиотека „Григор Прличев“, Христина Трпеска, која исто така ја нагласи важноста на овој проект за институцијата и за градот. Таа најави дека како продолжение на ова издание ќе биде и документарниот филм посветен на Прличев, кој се подготвува и ќе биде премиерно прикажан во рамки на културната манифестација „Прличеви Беседи“.

Авторот м-р Милчо Јованоски во своето обраќање пред присутните се заблагодари за поддршката и истакна дека му претставува исклучителна гордост и чест да работи на вакви проекти и тоа што оваа промоција е дел од програмата за одбележување на патронот на градот, Свети Климент Охридски. Јованоски објасни дека во ова издание се обединети најновите истражувања поврзани со животот и делото на величествениот охридски поет и преродбеник Григор Прличев.

Оваа книга е прва од ваков вид во издание на Библиотеката и паралелно е напишана на македонски и англиски јазик. Паралелниот англиски превод на текстот е изработен од д-р Габриела Неделкоска. Книгата е замислена како мал туристички водич за Охрид и ќе биде наменета за странските гости на Библиотеката и градот, но и за сите љубители на охридската културна ризница.

Во рамки на промоцијата на книгата од страна на Библиотеката „Григор Прличев“ беа доделени благодарници на соработниците и поддржувачите на институцијата и сите оние кои го помогнале објавувањето на ова дело.

Пригодната свеченост беше збогатена со музички точки во изведба на учениците од ОУМУ „Методи Патче“.