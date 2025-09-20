Промовирана стихозбирката „Стихотворенија, за него“ од Марија Наумоска
Вчеравечер се одржа промоцијата на дебитантската стихозбирка „Стихотворенија, за него“ на младата поетеса од Охрид, Марија Наумоска, студентка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“- Скопје на Катедрата за македонска книжевност и култура. Настанот се одржа во Шила, а промотор на стихозбирката беше проф. д-р Трајче Стамески од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
Промоцијата беше збогатена со музичка точка во изведба на Драгана Јовановска, студентка на ФМУ и Дамјан Наумоски, ученик од ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ – Скопје. Поезијата ја интерпретираше Стефани Савеска, ученичка од ОСУ ,,Св. Климент Охридски” – Охрид. Водителка на настанот беше Ана Голабоска, студентка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на Катедрата за македонски јазик, а фотографијата на младата фотографка Нина Ангелоска од Охрид, го овековечи настанот.
Со оваа книга, Наумоска го бележи својот прв влез во светот на книжевноста, претставувајќи поезија исполнета со искрени емоции и силна порака.