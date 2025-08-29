Промовирани пливачите на 38.Охридски пливачки маратон

Претседателот на Советот на Општина Охрид, Перчо Божиновски, вчеравечер на улица „Македонија“ присуствуваше на промоцијата на 16-те пливачи од 6 земји кои во сабота ќе учествуваат на 38. Охридски пливачки маратон.

Во своето поздравно обраќање Божиновски, истакна: -По толку изминато време од врвните водени походи на легендарните Климе Савин, Нико Нестор, Дики и Атина Бојаџи, Охридското Езеро останува една од најпрестижните светски водени сцени за најпознатите пливачки асови.

Во изминативе 70 лета, броејќи од годината на првата пливачка трка многумина се обиделе да го кренат високо златниот Пехар, а бројната публика крај охридското пристаниште со воодушевување ги чекала и поздравувала врвните спортисти.

Така е и денеска, со ентузијазам го организираме и се радуваме на годинешниот Охридски Пливачки маратон, најпрепознатливиот спортски бренд на Охрид и Македонија. Драги: Александар Илиевски, Леонид Мишевски, Акуилес Балаудо Матео Фурлан, Хуго Риберио,Матиас Дијас Хернандес, Федерико Тамборино,Марко Инглима, Петар Цеков, Лазар Поп Трајков,Елена Лионело,Росана Гошева,Алисја Гедриш, Милица Љубисављевиќ,Ерика Абигал Јенсен и Мајте Ајлен Пука ви благодарам за вашето учество во годинешното маратонско издание. Вие ја продолжувате приказната на Охридскиот пливачки маратон. Преку пливањето и „сечењето“ на разбрануваната вода со вашите нозе и раце вие сте симбол за човечката борба со ограничувањата на сопственото тело, борба со природата и поместување на границите на издржливоста. Вашите успеси се потврда дека само со силна волја и труд изразен преку напорните секојдневни тренинзи може да се дојде до посакуваниот успех.

Велат дека во фер трка нема победник, има најдобар меѓу најдобрите. На сите вас спортски асови од Македонија, Србија, Аргентина,Италија, Португалија и Полска ви посакувам добро здравје, среќа и мирно езеро во саботното маратонско издание- подвлече Божиновски.

Годинава на маратонот долг 25 километри, што ќе се одржи на 30 август во водите на Охридското Езеро, ќе пливаат 16 пливачи и пливачки од шест држави. Во машка конкуренција ќе настапат 10, а во женска 6 пливачи. Поради повреда своето учество на маратонот го откажа пливачката Еда Сајин од Турција.

Вчеравечер во предворјето на црквата Св. Софија се прикажа филмот „70 години маратонско пливање“ во режија на Илија Пиперкоски.