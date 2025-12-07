Пронајдена дрога во Велгошти, лишени од слобода четири лица

На 06.12.2025 година во 22:20 часот, полициски службеници од криминалистичката полиција при СВР Охрид, во охридското село Велгошти, од слобода го лишија Н.Ѓ.(45) од Охрид кај кого, при извршен преглед, пронајдена и одземена е опаковка со бела прашкаста материја.

Тој е затекнат при остварен контакт со А.Т.(31), А.В.(26) и И.Р.(50) сите од Охрид кои поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори“, дополнително се лишени од слобода.

По целосно расветлување и документирање на настанот, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави.