Пронајдени и запленети 62 пакувања со марихуана при претрес на возило во струшко

Денеска (08.12.2025) во 07:05 часот, на магистралниот пат Струга – Ќафасан, во близина на струшкото село Франгово, полициски службеници од Полициската станица Франгово, при Регионалниот центар за гранични работи Запад, од слобода го лишија А.Т.(46) од Поградец, Република Албанија.

При преглед извршен во патничко возило „опел зафира“ со струшки регистарски ознаки, кое тој го управувал, пронајдени се три торби со 62 паковки со марихуана.

Известен е јавен обвинител, дрогата е одземена, а А.Т. е задржан во полициска станица.

По целосно документирање на настанот, ОВР Струга ќе поднесе соодветна пријава.

СВР Охрид / 08.12.2025