Според најновата Одлука на Регулаторната комисија за енергетика, од вечерва по полноќ малопродажните цени на нафтените деривати, се намалуваат во просек за 0,10%. Сепак, овој пад нема да го почувствуваат возачите на бензин и дизел бидејќи овие горива поскапуваат поради истекување на владината мерка за намалени акцизи. Имено, иако нафтата на светските берзи поевтини, со враќањето на редовните државни даноци, крајната цена на бензините и дизелот на пумпите се зголемува.

Малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95, се зголемува за 1,50 ден/лит, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 08.06.2026 година и со тоа малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 87,50 ден/лит.

Малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-98, се зголемува за 2,00 ден/лит, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 08.06.2026 година и со тоа малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 90,00 ден/лит.

Малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V), се зголемува за 0,50 ден/лит, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 08.06.2026 година и со тоа малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) изнесува 87,50 ден/лит.

Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1), се намалува за 2,50 ден/лит, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 08.06.2026 година и со тоа малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) изнесува 86,50 ден/лит.

Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС, се намалува за 1,074 ден/кг, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 08.06.2026 година и со тоа малопродажната цена на Мазутот М-1 НС изнесува 46,223 ден/кг.